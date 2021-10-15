Старшая дочь Ольги Сумской показала редкие кадры с 71-летним отцом

Тоня прилетела на родину.

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской, российская актриса Антонина Паперная прилетела в Украину из России, где живет и работает.

Поводом посетить родину стало день рождения бабушки артистки Анны Ивановны. Женщине исполнилось 88 лет. По этому случаю семья собралась дома в Киеве, чтобы отпраздновать праздник.

Кроме того, Тоня успела встретиться и со своим отцом, Народным артистом Украины Евгением Паперным. Об этом она рассказала в Instagram. Актриса поделилась в фотоблоге редкими кадрами, на которых позирует с родным человеком.

Тоня Паперная с отцом / instagram.com/tony__pepper

"А вот и Доктор Ливси собственной персоной!" — прокомментировала фото Паперная.

Подписчики страницы Тони отметили, что она очень похожа на своего отца, кто-то отметил, что Евгений Васильевич прекрасно выглядит, а кто-то напомнил, что Паперный — живая легенда украинского кино.

Тоня Паперная с отцом / instagram.com/tony__pepper

Отметим, что Антонина Паперная — совместная дочь Ольги Сумской и актера Евгения Паперного. Девушка была совсем маленькой, когда родители развелись. Тогда Сумская влюбилась в другого коллегу, актера Виталия Борисюка, за которым замужем до сих пор.

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