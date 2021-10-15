Старша донька Ольги Сумської показала рідкісні кадри з 71-річним батьком

Тоня прилетіла на батьківщину.

Старша донька акторки Ольги Сумської, російська акторка Антоніна Паперна прилетіла до України з Росії, де живе та працює.

Приводом відвідати батьківщину стало день народження бабусі артистки Ганни Іванівни. Жінці виповнилося 88 років. З цієї нагоди родина зібралася вдома у Києві, аби відсвяткувати свято.

Окрім того, Тоня встигла зустрітися й зі своїм батьком, Народним артистом України Євгеном Паперним. Про це вона розповіла в Instagram. Акторка поділилася у фотоблогу рідкісними кадрами, на яких позує з рідною людиною.

Тоня Паперна з батьком / instagram.com/tony__pepper

"А ось і Доктор Лівсі власною персоною!" – прокоментувала фото Паперна.

Підписники сторінки Тоні зазначили, що вона дуже схожа на свого батька, хтось зазначив, що Євген Васильович має чудовий вигляд, а хтось нагадав, що Паперний – жива легенда українського кіно.

Тоня Паперна з батьком / instagram.com/tony__pepper

Зазначимо, що Антоніна Паперна – спільна донька Ольги Сумської та актора Євгена Паперного. Дівчина була зовсім маленькою, коли батьки розлучилися. Тоді Сумська закохалася в іншого колегу, актора Віталія Борисюка, за яким заміжня досі.

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