У смарагдовому костюмі: стильна королева Максима сходила до театру

Під час заходу королева поговорила зі студентами на важливі теми.

Королева Нідерландів Максима відвідала виставу під назвою "Тайм-аут" у місті Делфт. Спектакль був інтерактивним і поставлений студентами. У ньому йшлося про стреси, тиск, необхідні для виступу, та навчання під час і після Covid-19.

Після вистави королева поспілкувалася зі студентами, які працювали над цією постановкою.

Королева Максима / Getty Images

Для свого виходу вона вибрала зелений штанний костюм смарагдового кольору. Вбрання було виконане зі щільної тканини і прикрашене ледве помітним розсипом страз. Доповнили образ королеви замшеві зелені черевики на високих підборах, сережки, теж із зеленими каменями і невелика сумка з бамбуковою ручкою.

Королева Максима / Getty Images

Читайте також:

У білій блузі і кюлотах: стильна королева Максима приїхала у школу

У яскравому аутфіті зі сміливим вирізом на спині: королева Максима сходила на виставку

У яскравому костюмі з ефектною брошкою: королева Максима продемонструвала новий осінній аутфіт

Королева Максима і король Віллем-Олександр в Німеччині (14 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання