В афганському Кандагарі стався вибух у мечеті: загинули понад 30 людей

Свідки чули одразу три вибухи.

У мечеті афганського міста Кандагар під час п’ятничної молитви стався теракт. Принаймні 32 людини загинули, ще 45 поранено після того, як спрацювала вибухівка в найбільшій шиїтській мечеті міста Бібі Фатіма.

Про це йдеться 15 жовтня в ТСН.14.00.

BREAKING - Suicide bombing targeted a Shia mosque in southern Kandahar province of Afghanistan, during Friday prayers, killing & injuring numerous civilians. This is second attack against Shia in one week. Last Friday, similar attack targeted a Shia mosque in Kunduz. #Afghanistan pic.twitter.com/JszaFlQ0XR — Habib Khan (@HabibKhanT) October 15, 2021

Свідки чули одразу три вибухи: один біля головних дверей, інший — у споруді, де прочани милися перед молитвою, ще один ближче до краю споруди з південного боку. Навколишні лікарні переповнені пацієнтами, там прогнозують: кількість жертв найближчим часом може зрости. Відповідальності за теракт поки що ніхто на себе не взяв.

Новини світу: в афганському місті Кандагар в мечеті стався теракт

Речник МВС "Талібану" Карі Саїд Хості повідомив в твітері, що на місце теракту прибув спецназ, проводиться розслідування.

Раніше стало відомо, про що домовилися США і таліби.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що "Талібану" "необхідно заслужити" міжнародну підтримку.

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