"Талібан" буде використовувати в Афганістані батальйон смертників для охорони кордонів: подробиці

"Талібан" буде використовувати в Афганістані батальйон смертників для охорони кордонів: подробиці

Бойовики з батальйону брали участь в терактах

Радикальний рух "Талібан" в Афганістані створив спеціальний батальйон з бойовиків-смертників для охорони державних кордонів з Китаєм і Таджикистаном.

Про це заявив призначений радикалами заступник губернатора північної провінції Бадахшан мулла Нісар Ахмад Ахмаді, — пише The Khaama Press.

"Спеціальний батальйон зі смертників під назвою" Лашкар-е Мансур "(" Ополчення Мансура "- ред.) буде перекинуто до афганських кордонів", — йдеться в повідомленні.

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Бойовики з цього батальйону брали участь в терактах, скоєних стосовно збройних сил поваленого уряду, а також військовослужбовців міжнародної коаліції на чолі з Вашингтоном. "Ці воїни носять спеціальні вибухові пояса, за допомогою яких вони здійснювали вибухи американських баз в Афганістані", — уточнив Ахмаді.

Момімо батальйону "Лашкар-е Мансур" до північних афганських кордонів будуть перекинуті бойовики з підрозділу "Бадрі-313", що брали участь практично у всіх ключових наступальних операціях "Талібану" в 2021 році в ході встановлення контролю над територією Афганістану.

Таліби почали активно використовувати смертників для здійснення терактів на афганській території приблизно з середини 2000-х років, запозичивши цю тактику у терористичній мережі "Аль-Каїда".

Нагадаємо, після 15 серпня терористичний рух "Талібан" захопило всі великі міста Афганістану, в тому числі і Кабул. У зв'язку з цим США і інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян. Ситуація в Афганістані погіршилася після того, як США стали виводити свої війська, які повинні були і залишили країну до 31 серпня.

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