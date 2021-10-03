"Талибан" будет использовать в Афганистане батальон смертников для охраны границ: подробности

"Талибан" будет использовать в Афганистане батальон смертников для охраны границ: подробности

Боевики из батальона участвовали в терактах

Радикальное движение "Талибан" в Афганистане создало специальный батальон из боевиков-смертников для охраны государственных границ с Китаем и Таджикистаном.

Об этом заявил назначенный радикалами заместитель губернатора северной провинции Бадахшан мулла Нисар Ахмад Ахмади, - пишет The Khaama Press.

"Специальный батальон из смертников под названием "Лашкар-е Мансур" ("Ополчение Мансура" - ред.) будет переброшен к афганским границам", - говорится в сообщении.

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Боевики из этого батальона участвовали в терактах, совершенных в отношении вооруженных сил свергнутого правительства, а также военнослужащих международной коалиции во главе с Вашингтоном. "Эти воины носят специальные взрывные пояса, при помощи которых они осуществляли взрывы американских баз в Афганистане", - уточнил Ахмади.

Момимо батальона "Лашкар-е Мансур" к северным афганским границам будут переброшены боевики из подразделения "Бадри-313", участвовавшие практически во всех ключевых наступательных операциях "Талибана" в 2021 году в ходе установления контроля над территорией Афганистана.

Талибы начали активно использовать смертников для совершения терактов на афганской территории примерно с середины 2000-х годов, позаимствовав эту тактику у террористической сети "Аль-Каида".

Напомним, после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны были и покинули страну до 31 августа.

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