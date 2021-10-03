Три знака Зодиака, проблемы которых сегодня разрешатся, как по волшебству

Три знака Зодиака, проблемы которых сегодня разрешатся, как по волшебству

Удивительный и магический день, когда со многими из нас будут происходить настоящие чудеса. Откроются секреты, которые со временем позволят достичь серьезных жизненных и профессиональных вершин. Перестанут быть тайной приемы, помогающие качественно улучшить свою жизнь.

Сегодня, 3 октября, проблемы будут легко решаться у многих из нас, но у представителей трех знаков Зодиака это произойдет, как будто бы по волшебству.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы могут рассчитывать на удачу во всех жизненных сферах, но – при одном условии: сегодня необходимо думать не о материальном в виде хлеба насущного, а о духовном и возвышенном – религии, науке или культуре. В таком случае Вселенная решит, что столь высокоморальный и интеллигентный человек достоин самых разных благ.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки легко решат любые проблемы сами, точнее, на них снизойдет озарение, если им удастся уединиться и сосредоточиться на своем внутреннем мире. Задача окажется не такой простой, как может показаться на первый взгляд – окружающие будут настойчиво требовать вашего внимания, поэтому важно найти способ закрыться от них хотя бы на время.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам стоит следовать принципу "спасение утопающих – дело рук самих утопающих": любые чудеса они сегодня смогут совершить, если не поленятся и, засучив рукава, возьмутся за работу. Что же касается судьбы, то она побалует их удачным стечением обстоятельств – все, за что они возьмутся, приведет их к успеху.

Прогнозы на октябрь 2021:

Лунный календарь красоты на октябрь-2021: когда какие процедуры делать

Лунный календарь стрижек на октябрь-2021

Лунный календарь домашних дел на октябрь-2021

Лунный календарь свадеб на октябрь-2021: 9 лучших дней для заключения брака

Лунная диета на октябрь 2021: календарь питания на каждый день



Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку