Свобода слова: Трамп хочет с помощью суда восстановить аккаунт в Twitter

Он считает, что запрет нарушает Первую поправку к конституции США.

Экс-президент Дональд Трамп попросил федерального судью во Флориде вынудить Twitter восстановить его заблокированный аккаунт.

Об этом информирует Associated Press.

Защитники Трампа подали ходатайство в окружной суд Майами, в котором указано, что социальная сеть нарушает Первую поправку к конституции США, устанавливающую гарантию свободы слова.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В результате массовых протестов в Вашингтоне погибло пять человек. Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел, заявив, что это только начало/

В призыве к мятежу против правительства США во время захвата Капитолия 6 января обвинили уже бывшего президента Дональда Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. "За" высказались 222 демократа и 10 республиканцев. Это была наибольшая поддержка импичмента среди членов родной партии президента за всю американскую историю.

После того как Трамп назвал людей, которые штурмовали Капитолий, "патриотами", Twitter заблокировал его аккаунт на 12 часов. Впоследствии, из-за риска подстрекательства к насилию, "бан" стал бессрочным.

Трамп пригрозил закрыть соцсети после предупреждения Twitter о фейковых сообщениях

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