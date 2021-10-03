Гороскоп на 3 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 3 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают подсказки на наши вопросы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 октября 2021 рассказывает, что Овнам — время задуматься о будущем, а Близнецам — время решить конфликты.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

Время задуматься над будущим. В отношениях возьмите паузу. А на работе — отпуск.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Работайте над чувствами. В любви старайтесь больше. В рабочих делах вдохновляйтесь положительными эмоциями.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Король мечей"

Задумайтесь над собственным развитием. В отношениях — время решить конфликты. На работе овладевайте новые навыки.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка кубков"

Не забывайте о дружбе. В любви работайте над дружескими отношениями. А на работе ищите единомышленников.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви не стоит сдерживаться. В работе запланируйте движение вперед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект — ваше основное оружие. В отношениях не стоит делать больно второй половинке. А работе протыкайте путь умом.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в любовь. В отношениях добавьте драйва. На работе прислушайтесь к подсказкам сердца.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вам могут сделать больно. В отношениях скройте чувства. На работе ожидайте новых вызовов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка жезлов"

НЕ загоняйте себя в рамках. В любви работайте над чувствами. На работе будут испытания.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела улучшаются. В любви приобретайте новые высоты. На работе начните новый проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Семья — это не только быт. НЕ спихивают все на вторую половинку. На работе вас могут обидеть.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Все будет хорошо. Просто осознайте это в отношениях. В движении по карьерной лестнице действуйте активно.

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