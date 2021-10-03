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Хлое Кардашян в "голом" бикини шокировала фигурой и стальным прессом

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Хлое Кардашян в "голом" бикини шокировала фигурой и стальным прессом

Глое Кардашян / instagram.com/khloekardashian

Актриса ошеломила накаченным телом.

Звезда реалити-шоу и младшая сестра Ким КардашянХлое — ошарашила фигурой.

37-летняя знаменитость много времени проводит в спортзале и охотно щеголяет результатом тренировок. Так, на этот раз бизнесвумен разместила в своем Instagram пляжные снимки, на которых позировала в бежевом бикини.

Глое Кардашян / © instagram.com/khloekardashian
Глое Кардашян / instagram.com/khloekardashian

Кардашян похвасталась сочной, подтянутой фигурой и стальным прессом.

Глое Кардашян / © instagram.com/khloekardashian
Глое Кардашян / instagram.com/khloekardashian

В посте звезда порадовалась, что теперь у нее 187 млн подписчиков.

"187 миллионов!!! Привет, мои самые лучшие!!! Мне не хватает этого загара и этого пляжа!" — поделилась она.

В фанов отвисли челюсти от фигуры Хлое. Об этом они написали в комментариях и оставили ряд комплиментов.

  • Крошка! Ты невероятная
  • Вот это пресс!
  • Не хило!
  • Горячая и сексуальная

Напомним, Даша Астафьева топлесс засветила пышную грудь. Звезда устроила откровенную фотосессию.

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