Хлое Кардашян в "голом" бикини шокировала фигурой и стальным прессом

Актриса ошеломила накаченным телом.
Звезда реалити-шоу и младшая сестра Ким Кардашян — Хлое — ошарашила фигурой.
37-летняя знаменитость много времени проводит в спортзале и охотно щеголяет результатом тренировок. Так, на этот раз бизнесвумен разместила в своем Instagram пляжные снимки, на которых позировала в бежевом бикини.
Кардашян похвасталась сочной, подтянутой фигурой и стальным прессом.
В посте звезда порадовалась, что теперь у нее 187 млн подписчиков.
"187 миллионов!!! Привет, мои самые лучшие!!! Мне не хватает этого загара и этого пляжа!" — поделилась она.
В фанов отвисли челюсти от фигуры Хлое. Об этом они написали в комментариях и оставили ряд комплиментов.
- Крошка! Ты невероятная
- Вот это пресс!
- Не хило!
- Горячая и сексуальная
Напомним, Даша Астафьева топлесс засветила пышную грудь. Звезда устроила откровенную фотосессию.