Хлое Кардашян в "голом" бикини шокировала фигурой и стальным прессом

Актриса ошеломила накаченным телом.

Звезда реалити-шоу и младшая сестра Ким Кардашян — Хлое — ошарашила фигурой.

37-летняя знаменитость много времени проводит в спортзале и охотно щеголяет результатом тренировок. Так, на этот раз бизнесвумен разместила в своем Instagram пляжные снимки, на которых позировала в бежевом бикини.

Глое Кардашян / instagram.com/khloekardashian

Кардашян похвасталась сочной, подтянутой фигурой и стальным прессом.

Глое Кардашян / instagram.com/khloekardashian

В посте звезда порадовалась, что теперь у нее 187 млн подписчиков.

"187 миллионов!!! Привет, мои самые лучшие!!! Мне не хватает этого загара и этого пляжа!" — поделилась она.

В фанов отвисли челюсти от фигуры Хлое. Об этом они написали в комментариях и оставили ряд комплиментов.

Крошка! Ты невероятная

Вот это пресс!

Не хило!

Горячая и сексуальная

Напомним, Даша Астафьева топлесс засветила пышную грудь. Звезда устроила откровенную фотосессию.

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