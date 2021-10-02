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Даша Астафьева топлес засветила пышную грудь

Даша Астафьева топлес засветила пышную грудь

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Звезда устроила откровенную фотосессию.

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева любит щеголять своими пышными формами.

На этот раз 36-летняя артистка устроила фотосет топлес. Знаменитость соблазнительно позировала, прикрывая пышную грудь руками. Свой образ звезда дополнила черной обтягивающей юбкой.

Даша Астафьева топлес / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева топлес / instagram.com/da_astafieva

Даша очередной раз похвасталась стройной подтянутой фигурой.

Даша Астафьева топлес / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева топлес / instagram.com/da_astafieva

"Для ревности всегда или рано, или поздно. Ты или зря ревнуешь, или тебя уже заменили новым элементом", — подумала исполнительница.

Даша Астафьева топлес / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева топлес / instagram.com/da_astafieva

Эротические снимки звезды не оставили равнодушными поклонников. Но  пользователи и присоединились к обсуждению темы ревности:

  • Иррациональное чувство. Но как это объяснить организму?
  • На сколько мне известно, ты вообще не ревнивая!
  • Даша, если ты свободна, выходи за меня замуж!

Напомним, недавно Анна Саливанчук топлес похвасталась пышной грудью. Актриса поделилась довольно пикантным снимком.

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