Даша Астафьева топлес засветила пышную грудь

Звезда устроила откровенную фотосессию.

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева любит щеголять своими пышными формами.

На этот раз 36-летняя артистка устроила фотосет топлес. Знаменитость соблазнительно позировала, прикрывая пышную грудь руками. Свой образ звезда дополнила черной обтягивающей юбкой.

Даша Астафьева топлес / instagram.com/da_astafieva

Даша очередной раз похвасталась стройной подтянутой фигурой.

Даша Астафьева топлес / instagram.com/da_astafieva

"Для ревности всегда или рано, или поздно. Ты или зря ревнуешь, или тебя уже заменили новым элементом", — подумала исполнительница.

Даша Астафьева топлес / instagram.com/da_astafieva

Эротические снимки звезды не оставили равнодушными поклонников. Но пользователи и присоединились к обсуждению темы ревности:

Иррациональное чувство. Но как это объяснить организму?

На сколько мне известно, ты вообще не ревнивая!

Даша, если ты свободна, выходи за меня замуж!

Напомним, недавно Анна Саливанчук топлес похвасталась пышной грудью. Актриса поделилась довольно пикантным снимком.

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