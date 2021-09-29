Анна Саливанчук топлес похвасталась пышной грудью

Актриса поделилась довольно пикантным снимком.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук порадовала поклонников довольно пикантным контентом.

На своей странице в Instagram звезда "Свингеров" опубликовала красивое фото, на котором позировала перед камерой топлес.

На снимке улыбающаяся Анна держит большой букет. Кстати, именно цветами звездами прикрыла свою пышную грудь. Сексуальности образу добавила прическа актрисы и уверенный взгляд.

Полуобнаженная Анна Саливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

"Необходимо научится прощать себе свои ошибки и перестать корить себя. Ведь ошибок не существует, есть только опыт и обратную связь. Вы действовали так, как считали нужным. Выбирали тот вариант, который был правильным по вашему мнению", — подумала звезда .

Поклонники были в восторге от снимка артистки, забросав ее комплиментами в комментариях. Однако некоторые выразили свое недовольство:

Сексуальная девушка!

Видно растяжки. Грудь висит.

Ты просто невероятная!

Напомним, недавно София Стужук топлес эротично выпятила пышные ягодицы в джакузи. Блогер похвасталась аппетитными формами.

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