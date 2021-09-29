Анна Саліванчук топлес похизувалась пишними грудьми

Акторка поділилася доволі пікантним знімком.

Відома українська акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників доволі пікантним контентом.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка "Свінгерів" опублікувала гарне фото, на якому позувала перед камерою топлес.

На знімку усміхнена Анна тримає чималий букет. До речі, саме квітами зірками прикрила свої пишні груди. Сексуальності образу додала зачіска акторки та впевнений погляд.

Напівоголена Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

"Необхідно навчиться пробачати собі свої помилки та перестати картати себе. Адже помилок не існує, є тільки досвід і зворотний зв'язок. Ви діяли так, як вважали за потрібне. Обирали той варіант, який був правильним на вашу думку", - поміркувала зірка.

Шанувальники були у захваті від знімка артистки, закидавши її компліментами у коментарях. Однак деякі висловили своє невдоволення:

Сексуальна дівчина!

Видно розтяжки. Груди висять.

Ти просто неймовірна!

Нагадаємо, нещодавно Софія Стужук топлес еротично випнула пишні сідниці у джакузі. Блогерка похвалилася апетитними формами.

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