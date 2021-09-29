Гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают нам понять, что мы хотим дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 сентября 2021 рассказывает, что Стрельцам пора выходить на новый уровень, а Близнецов ожидают проблемы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вы устали. В отношениях следует понять, чего вы хотите дальше. На работе время отдохнуть.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Звезда"
Дела улучшатся. В отношениях попробуйте обсудить ваши проблемы. В движении по карьерной лестнице время выбрать соответствующую цель.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка мечей"
Вас раздирают проблемы. В отношениях будет трудно. На работе ожидайте новых вызовов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж кубков"
Работайте над своими чувствами. В любви старайтесь больше. На работе запланируйте замечательный день.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к своей интуиции. В отношениях попробуйте проявление чувств. В рабочих делах слушайте подсказки сердца.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях защищайте то, что вам дорого. На работе обороняйтесь от врагов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь сделать первый шаг. В отношениях попробуйте говорить о ваших стремления. В движении по карьерной лестнице выберите другую дорогу.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Остерегайте рисков. В любви будет трудно. На работе ожидайте препятствия.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Иерофант"
Время выходить на новый уровень. Отношения должны дать новые плоды. На работе вас оценят по достоинству.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях выберите одну цель. На работе не стоит разрываться через задачи.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка мечей"
Найдите время для отдыха. В любви двигайтесь к вашей цели. На работе начинайте праздновать.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Повешенный"
Ожидайте изменения. В любви старайтесь больше. На работе действуйте активно.
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