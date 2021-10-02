Даша Астаф'єва топлес засвітила пишні груди

Зірка влаштувала відверту фотосесію.

Відома українська співачка та акторка Даша Астаф'єва обожнює хизуватися своїми пишними формами.

Так, цього разу 36-річна артистка влаштувала фотосет топлес. Знаменитість спокусливо позувала, прикриваючи пишні груди руками. Свій образ зірка доповнила чорною обтислою спідницею.

Даша Астаф'єва топлес / instagram.com/da_astafieva

Даша вкотре похизувалася стрункою підтягнутою фігурою.

Даша Астаф'єва топлес / instagram.com/da_astafieva

"Для ревнощів завжди або рано, або пізно. Ти або даремно ревнуєш, або тебе вже замінили новим елементом", - поміркувала виконавиця.

Даша Астаф'єва топлес / instagram.com/da_astafieva

Еротичні знімки зірки не лишили байдужими прихильників. Але й юзери долучились до обговорення теми ревнощів:

Ірраціональне почуття. Але як це пояснити організму?

На скільки мені відомо, ти взагалі не ревнива!

Дашо, якщо ти вільна, виходь за мене заміж!

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук топлес похизувалась пишними грудьми. Акторка поділилася доволі пікантним знімком.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання