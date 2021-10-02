Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Даша Астаф'єва топлес засвітила пишні груди

Даша Астаф'єва топлес засвітила пишні груди

Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

Зірка влаштувала відверту фотосесію.

Відома українська співачка та акторка Даша Астаф'єва обожнює хизуватися своїми пишними формами.

Так, цього разу 36-річна артистка влаштувала фотосет топлес. Знаменитість спокусливо позувала, прикриваючи пишні груди руками. Свій образ зірка доповнила чорною обтислою спідницею.

Даша Астаф'єва топлес / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва топлес / instagram.com/da_astafieva

Даша вкотре похизувалася стрункою підтягнутою фігурою.

Даша Астаф'єва топлес / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва топлес / instagram.com/da_astafieva

"Для ревнощів завжди або рано, або пізно. Ти або даремно ревнуєш, або тебе вже замінили новим елементом", - поміркувала виконавиця.

Даша Астаф'єва топлес / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва топлес / instagram.com/da_astafieva

Еротичні знімки зірки не лишили байдужими прихильників. Але й юзери долучились до обговорення теми ревнощів:

  • Ірраціональне почуття. Але як це пояснити організму?
  • На скільки мені відомо, ти взагалі не ревнива!
  • Дашо, якщо ти вільна, виходь за мене заміж!

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук топлес похизувалась пишними грудьми. Акторка поділилася доволі пікантним знімком.

Наступна публікація