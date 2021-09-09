Дочь Ким Кардашян потролила ее за поведение в Сети

Норт передразнила звездную маму.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян показала, как ее потролила дочь.

Так, в Instagram-stories светская львица снимала видео, в котором рассказала о новой косметике своего бренда. Впрочем, 8-летней Норт не понравилось, как мама говорит на камеру.

"Почему ты говоришь по-другому?" — удивлялась девочка. Со своей стороны, Ким поинтересовалась, где же она говорит не так. "В своих видео!" — заявила Норт и затем передразнила ее: "Ребяяята! Сегодня я получила эту новую мааааску, и эти новые бронзззеееры".

Блогерша поинтересовалась у своей племянницы Пенелопы, действительно ли это так, на что девочка кивнула.

В комментариях пользователи взорвались сообщениями. Видео фанов изрядно насмешило.

Наконец-то! Бог наконец-то послал кого-то на эту землю, чтобы угомонить Ким

Обожаю Норт

Напомним, ранее Ким Кардашян в свадебном платье приехала на концерт Канье Уэста после слухов о разводе. Супруги умеют пощекотать нервы своим поклонникам.

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