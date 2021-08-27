Ким Кардашян в свадебном платье приехала на концерт Канье Уэста после слухов о разводе

Ким Кардашян в свадебном платье приехала на концерт Канье Уэста после слухов о разводе

Супруги умеют пощекотать нервы своим поклонникам.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян, слухи о разводе которой с Канье Уэстом ходят с начала года, умеет удивить.

Так, в Чикаго состоялся концерт Канье Уэста в поддержку его альбома Donda, где во время исполнения финальной композиции No Child Left Behind внезапно появилась Ким.

Причем перед объективами папарацци Кардашян появилась в свадебном платье с фатой из новой коллекции Balenciaga. Интересно, что перед появлением жены, Уэст прямо на сцене "сжег" сам себя. В этом акте фанаты рэпера увидели символ. Поклонники уверены, что таким образом Канье хочет очиститься и начать с Кардашян все сначала.

Отметим, что после выступления улыбающегося Канье и счастливую Ким застали во время объятий за кулисами. Похоже, пара таки готова дать своим отношениям второй шанс.

Напомним, что впервые информация о проблемах в супружеской жизни Ким Кардашян и Канье Уэста начала появляться в СМИ в начале 2020 года, когда Уэст баллотировался на пост президента США. Во время первой встречи с избирателями рэпер рассказал, как просил Ким сделать аборт, когда она была беременна первенцем. Говорят, что окончательно Кардашян приняла решение о разводе после того, как Уэст помочился на статуэтку "Грэмми".

В феврале этого года в СМИ появилась информация, что Ким Кардашян официально подала на развод с Канье Уэстом.

В апреле стало известно, что Канье Уэст домагается совместной опеки над их с Кардашян четырьмя детьми. Также он уже подал и свой ответ на просьбу о разводе.

В июне заплаканная Ким Кардашян впервые публично прокомментировала развод с Канье Уэстом. Также звезда объяснила, какая женщина должна быть рядом с Уэстом.

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