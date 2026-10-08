Почему мама «всегда виновата»

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«Во всем виновата мама» — так чаще говорят о детских образах и о проблемах во взрослой жизни взрослые на сеансах психотерапии и не только. Маму обвиняют в том, что она недолюбила, слишком контролировала, много требовала, что-то запрещала или, наоборот, позволяла больше, чем нужно.

Почему именно мама так часто оказывается первой в списке претензий? И почему со временем ее место могут занять муж, жена, взрослые дети или даже братья и сестры?

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Психологиня и психотерапевт Лариса Дидковская объясняет это довольно просто: это цена близости. Больше претензий мы обычно имеем к тем, кто нам ближе.

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Почему первой «винной» часто становится мама

Мама является одной из первых и самых близких фигур в жизни. В начале жизни ребенок полностью зависит от мамы, прежде всего, или от другого взрослого. Она испугалась — ее успокаивают. Проголодавшиеся — кормят. Ей холодно — согревают. Больно — утешают.

Во многих семьях именно мама больше всего вовлечена в такой уход. Поэтому для маленького ребенка он становится источником безопасности, удовлетворения потребностей, радости, но одновременно и разочарования. Мама ведь не всегда дает то, чего хочется. Ребенок хочет еще конфету — мама говорит «нет». Не хочет пить лекарство — мама настаивает. Не хочет ложиться спать — ее все равно вкладывают. Хочет сделать что-нибудь опасное — взрослый запрещает.

Для мамы это может оказаться заботой. Для ребенка в конкретный момент — неприятным ограничением. Поэтому один и тот же человек становится и тем, к кому бегут за защитой, и тем, на кого сердятся.

Чем ближе человек, тем больше к нему претензий

Здесь, по словам Дидковской, работает главный принцип — близость рождает ожидания.

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Условная соседка может не знать, что вам плохо, и это вряд ли станет большим жизненным оскорблением. Но если не поддержала мама, папа, супруг, это переживается совсем иначе.

Ибо от близкого человека мы ожидаем:

что она поймет;

поддержит;

поможет;

не сделает больно;

будет на нашей стороне.

И чем выше эти ожидания, тем сильнее может быть разочарование.

Именно поэтому условный «кто ближе, тот и виноват» работает не только в детстве.

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Во взрослой жизни «виновным» становится партнер

Когда человек вырастает, место мамы, того, кто виноват часто занимает муж, жена или партнер.

И механизм остается прежним. От случайного знакомого мы не ожидаем, что он догадается о нашем настроении, выслушает после тяжелого дня или поддержит в сложной ситуации. От партнера — ожидаем.

Поэтому самый близкий человек чаще слышит:

«Ты меня не понимаешь».

Ты меня не поддержал.

«Тебе безразлично».

«Ты должен был знать, что мне это важно».

Не обязательно потому, что партнер ведет себя хуже всех остальных. Просто от него мы хотим больше, чем от других.

Затем «виновными» могут стать взрослые дети, братья, сестры

Когда дети вырастают, «виновными» уже могут становиться они сами: родители обижаются, что те редко звонят по телефону, мало приезжают или недостаточно интересуются их жизнью. То же касается братьев и сестер — конфликты с ними часто переживаются острее, чем споры с коллегами или знакомыми. Причина та же: чем ближе человек, тем больше его ожиданий, а следовательно, тем сильнее ранят его слова, поступки или безразличие.

Мама не всегда первая в списке

Не обязательно больше претензий человек обязательно будет иметь именно к матери. Как объясняет Дидковская, все зависит от конкретной семьи.

Если отец был гораздо жестче, агрессивнее или причинял больше боли, тогда основные претензии могут быть к нему. Если мама, напротив, была защищавшей и поддерживающей, она может вообще не восприниматься как главный «обидчик».

Почему даже забота иногда запоминается как обида

Есть еще одна причина, по которой близкие люди становятся «виновными».

Они вынуждены делать не только то, что нам приятно. Родители устанавливают правила. Партнеры могут с нами не соглашаться. Взрослые дети не всегда делают то, что хотят от них родители.

Близость не означает безусловного исполнения всех желаний. К примеру, ребенок не хочет укола или лекарства. Мама понимает, что это нужно для здоровья и настаивает. Ребенок в этот момент не думает: «Мама заботится обо мне». Она чувствует: «Мне больно, а мама это позволяет». С точки зрения взрослого — это помощь. С точки зрения ребенка в конкретный момент — мама стала источником неприятного переживания. И часть таких эмоций может оставаться в памяти.

Это и есть «цена близости»

Мама действительно виновата во всех проблемах человека. Мама часто получает больше претензий именно потому, что была одной из ближайших.

А потом этот же механизм переносится на других людей. В детстве это могут быть мама и отец. Во взрослой жизни — муж или жена. Позже — взрослые дети. Также братья и сестры.

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