Заплаканная Ким Кардашян впервые публично прокомментировала развод с Канье Уэстом

Также звезда объяснила, какая женщина должна быть рядом с Уэстом.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян впервые публично заговорила о разладах в отношениях с рэпером и бизнесменом Канье Уэстом.

Нарушила Ким молчание в новом выпуске реалити "Семейство Кардашян". Не сдерживая слез, Кардашян призналась, что ежегодно Уэст ездит в другой штат, а она должна быть с ним, чтобы растить детей.

Ким Кардашян и Канье Уэст с детьми / instagram.com/kimkardashian

"Честно говоря, я больше не могу. Почему я все там же, где застряла на долгие годы? Он едет в другой штат ежегодно. А я должна быть вместе с ним, чтобы растить детей. И он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, что он заслуживает того, кто сможет поддержать каждый его шаг, следовать за ним всюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать. У него должна быть жена, которая поддержит его во всем, будет путешествовать с ним и делать все для него", — объяснила причину разрыва с Канье Ким.

Также светская львица призналась, что сейчас между ней и Канье Уэстом нет вражды.

"Нет никакой борьбы. Сейчас я просто живу с этим", — заявила она.

Ким и Канье / instagram.com/kimkardashian

Кроме того Кардашян заявила, что чувствует себя неудачницей, поскольку ее третий брак развалился:

"Я чувствую себя чертовой неудачницей, это третий долбаный брак. Да, я чувствую себя чертовой неудачницей. Но я даже не могу думать об этом, я хочу быть счастливой", — сказала Ким.

Ким и Канье / instagram.com/kimkardashian

Напомним, что информация о проблемах в супружеской жизни Ким Кардашян и Канье Уэста стала появляться в СМИ в начале 2020 года, когда Уэст баллотировался на пост президента США. Во время первой встречи с избирателями рэпер рассказал, как просил Ким сделать аборт, когда она была беременна первенцем. Говорят, что окончательно Кардашян приняла решение о разводе после того, как Уэст помочился на статуэтку "Грэмми".

В феврале этого года в СМИ появилась информация, что Ким Кардашян официально подала на развод с Канье Уэстом.

В апреле стало известно, что Канье Уэст домагается совместной опеки над их с Кардашян четырьмя детьми. Также он уже подал и свой ответ на просьбу о разводе.

Дети Ким Кардашян и Канье Уэста / instagram.com/kimkardashian

Отметим, пара поженилась 24 мая 2014 года. Звезды воспитывают четверых детей — семилетнюю Норт, пятилетнего Сэйнта, трехлетнюю Чикаго и полуторагодовалого Псалма.

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