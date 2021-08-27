В Минздраве прогнозируют около пяти лет пандемии COVID-19

В Минздраве прогнозируют около пяти лет пандемии COVID-19

Вирус быстро мутирует и каждый месяц могут появляться новые штаммы.

В этом году пандемия коронавируса в Украине точно не закончится. Она будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC News Украина.

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"Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины", — отметил он.

По словам Кузина, это (пандемия — Ред.) будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения.

Напомним:

В Минздраве прогнозируют, что всплеск заболеваемости COVID-19 возрастет до ноября и именно тогда в Украине могут ввести новый локдаун.

Также главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал, что медицинские маски, скорее всего, будут оставаться с нами до последних дней преодоления пандемии в мире.

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