Новая пандемия угрожает миру через три месяца: ВОЗ призвала готовиться

Новая пандемия угрожает миру через три месяца: ВОЗ призвала готовиться

Сейчас ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал власти стран готовиться - за три месяца ожидают новую пандемию.

Он заявил об этом во время брифинга.

По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", — сказал Гебрейесус.

Также читайте Китай призвал ВОЗ расследовать деятельность лабораторий США для поисков истоков пандемии коронавируса

Ранее ВОЗ сообщила о стабилизации темпов распространения коронавирусной инфекции в мире на отметке около 4,5 млн новых случаев в неделю. В организации заявили, что это говорит о том, что количество новых еженедельных случаев, вероятно, выходит на стабильный уровень после роста в течение почти двух месяцев.

Также в ВОЗ заявили, что процесс выявления причин пандемии коронавируса остановился.

Почему коронавирус поражает детей и как лечится новый индийский штамм – инфекционист Евгения Менжулина

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку