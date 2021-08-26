Новая пандемия угрожает миру через три месяца: ВОЗ призвала готовиться

Сейчас ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал власти стран готовиться - за три месяца ожидают новую пандемию.
Он заявил об этом во время брифинга.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/w7oQ9TZdct— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 25, 2021
По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.
"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", — сказал Гебрейесус.
Ранее ВОЗ сообщила о стабилизации темпов распространения коронавирусной инфекции в мире на отметке около 4,5 млн новых случаев в неделю. В организации заявили, что это говорит о том, что количество новых еженедельных случаев, вероятно, выходит на стабильный уровень после роста в течение почти двух месяцев.
Также в ВОЗ заявили, что процесс выявления причин пандемии коронавируса остановился.