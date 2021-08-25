Шахтер - Монако: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж поединка за выход в групповой этап турнира.

В среду, 25 августа, донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако". Первая встреча команд во Франции завершилась минимальной победой украинской команды - 1:0.

Поединок состоится на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Монако".

Победитель противостояния сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, проигравший - в групповом раунде Лиги Европы.

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", "Монако" оказался сильнее чешской "Спарты".

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