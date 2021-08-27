На Прикарпатье провели первую в регионе трансплантацию

Донорскую почку получил 25-летний житель Ивано-Франковска

Прикарпатья приобщается к областям, где проводят операции по пересадке органов. В Ивано-Франковской центральной больницы провели первую трансплантацию.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Донорскую почку получил 25-летний житель Ивано-Франковска Игорь Леочко, у которого врожденная аномалия почек. Правая не работала, вся нагрузка легла на левую, которая тоже начала давать сбои. Последние несколько лет молодой человек ходил на гемодиализ — это сложная процедура очистки крови. Он был привязан в больницу. И вот теперь у Игоря начинается совершенно другая жизнь.

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«Чувствую себя намного лучше, здоровее, лучше стало дышать даже. Даже заметил после того, что у меня улучшился сон после операции», — говорит пациент.

«Если говорить о показателях пациента к операции, они были чрезвычайно плохие. После пересадки почки мы добились, что показатели мочевины и креатонину фактически на грани нормы», — констатирует заведующий урологическим отделом Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице Игор Билык.

Это была трансплантация от родственного донора. Свою почку Игорю отдал его отец. Медики говорят, он себя тоже хорошо чувствует.

«Отец согласился сразу. Но у него были сомнения, потому что каждый человек имеет страх перед оперативным вмешательством. Мы отцу даже устроили встречу с донором почки. Собственно после этой встречи он и дал окончательное согласие», — добавляют врачи.

Сама пересадка продолжалась почти четырёх часов. Работали 10 врачей, не считая медсестер и анестезиологов. Ивано-Франковск врачей консультировали их коллеги из Львовской больницы скорой помощи, которые уже имеют опыт трансплантаций.

«Это показатель для страны, если в стране делается потоком трансплантация. Если не делается, то это страна третьего мира», — говорит трансплантолог Богдан Вивчаренко.

Операция для Игоря была бесплатной. До сих пор он имел только имел мечту — путешествия. Но был привязан к больнице. И теперь, говорит, будет свою мечту реализовать.

Сейчас на Прикарпатье только трансплантации почки нужна еще несколько сотням пациентов.

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