Донька Кім Кардашян потролила її за поведінку в Мережі

Норт передражнила зіркову маму.
Американська зірка реалітішоу Кім Кардашян показала, як її потролила донька.
Так, в Instagram-stories світська левиця знімала відео, в якому розповіла про нову косметику свого бренду. Втім, 8-річній Норт не сподобалося, як мама розмовляє на камеру.
"Чому ти говориш по іншому?" - дивувалася дівчинка. Зі свого боку, Кім поцікавилася, де ж вона говорить не так. "У своїх відео!" - заявила Норт та потім передражнила її: "Друууузі! Сьогодні я отримала цю нову мааааску, і ці нові бронзззееери".
Блогерка поцікавилася у своєї племінниці Пенелопи, чи дійсно це так, на що дівчинка кивнула.
У коментарях юзери вибухнули повідомленнями. Відео фанів неабияк насмішило.
- Нарешті! Бог нарешті послав когось на цю землю, щоб вгамувати Кім
- Обожнюю Норт
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян у весільній сукні приїхала на концерт Каньє Веста після чуток про розлучення. Подружжя вміє полоскотати нерви своїм прихильникам.