Донька Кім Кардашян потролила її за поведінку в Мережі

Норт передражнила зіркову маму.

Американська зірка реалітішоу Кім Кардашян показала, як її потролила донька.

Так, в Instagram-stories світська левиця знімала відео, в якому розповіла про нову косметику свого бренду. Втім, 8-річній Норт не сподобалося, як мама розмовляє на камеру.

"Чому ти говориш по іншому?" - дивувалася дівчинка. Зі свого боку, Кім поцікавилася, де ж вона говорить не так. "У своїх відео!" - заявила Норт та потім передражнила її: "Друууузі! Сьогодні я отримала цю нову мааааску, і ці нові бронзззееери".

Блогерка поцікавилася у своєї племінниці Пенелопи, чи дійсно це так, на що дівчинка кивнула.

У коментарях юзери вибухнули повідомленнями. Відео фанів неабияк насмішило.

Нарешті! Бог нарешті послав когось на цю землю, щоб вгамувати Кім

Обожнюю Норт

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян у весільній сукні приїхала на концерт Каньє Веста після чуток про розлучення. Подружжя вміє полоскотати нерви своїм прихильникам.

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