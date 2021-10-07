"Талібан" заборонив грати живу музику під час весіль в Афганістані

"Талібан" заборонив грати живу музику під час весіль в Афганістані

Окрім того, чоловіки та жінки відтепер змушені будуть святкувати в окремих залах.

Після захоплення влади в Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" запровадив нові правила для проведення весіль на території країни.

Про це у середу, 6 жовтня, повідомляє Afghanistan International.

Зазначається, що відтепер під час святкування заборонена жива музика. Окрім того, самопроголошений "уряд" зобов'язав чоловіків та жінок перебувати в окремих залах.

Раніше під час святкувань жіночу частину гостей відокремлювали від чоловічої спеціальною перегородкою. У "Талібані" це вважають неприйнятним, оскільки "жінки можуть чути голоси чоловіків" і навпаки.

Відповідні вимоги таліби озвучили під час зустрічі з 14 власниками готелів в Кабулі. Вказується, що "жива музика на весіллях була заробітком для багатьох молодих співаків і музикантів в Афганістані", які тепер неминуче зіштовхнуться з фінансовими труднощами.

Раніше "Талібан" заборонив перукарям з провінції Гільменд голити або стригти бороди, заявивши, що це "порушує їхнє тлумачення ісламського закону".

Таліби також заявляли, що розділять заклади вищої освіти за статевою ознакою, а також запровадять для студенток новий дрескод.

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