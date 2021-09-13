"Талібан" заборонив афганкам навчатися з чоловіками: деталі

Таліби ввели для студенток дрес-код і пообіцяли змінити навчальну програму.

Після захоплення влади в Афганістані "Талібан" заявив, що розділить заклади вищої освіти за статевою ознакою, а також запровадить для студенток новий дрес-код.

Про це в неділю, 12 вересня, повідомляє ВВС.

За словами так званого "міністра вищої освіти" Абдула Бакі Хаккані, дівчатам дозволять здобувати освіту, однак навчатися вони повинні будуть окремо від юнаків. Відповідні вимоги також поширяться на початкову і середню школу.

Хаккані вказав, що студенток зобов'яжуть носити хіджаб. Окрім того, новий "уряд" внесе зміни до навчальної програми афганських ЗВО.

Він пояснив, що таліби хочуть "створити розумну ісламську навчальну програму, яка відповідала б нашим ісламським, національним та історичним цінностям і, з іншого боку, була в змозі конкурувати з іншими країнами".

Зауважимо, що до захоплення влади талібами студентки не зобов'язані були дотримуватися дрес-коду, а чоловіки і жінки вчилися вуніверситетах пліч-о-пліч. Хаккані не став вибачатися за нововведення.

"У нас немає проблем зі скасуванням змішаної системи освіти. Люди - мусульмани, і вони приймуть (нові вимоги. - Ред.)", - висловився Хаккані.

Дехто припускає, що нові правила виключать жінок зі сфери освіти, тому що в університетів немає ресурсів для виділення окремих класів. Однак новий "міністр" наполягає на тому, що вчительок достатньо, до того ж, можн знайти альтернативу.

"Все залежить від можливостей університету, - сказав він. - Ми також можемо використовувати вчителів-чоловіків, щоб вчити через завіси, або використовувати технології".

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У період від 1996 до 2001 року, коли в Афганістані керував "Талібан", жінкам і дівчаткам забороняли відвідувати школи і університети.

Цього разу таліби обіцяли дозволити афганкам здобувати освіту або працювати. Однак після захоплення влади 15 серпня вони попросили всіх жінок, окрім співробітниць сектора охорони здоров'я, не виходити на роботу, поки ситуація з безпекою не покращиться.

Раніше "уряд" талібів замінив Міністерство у справах жінок на "Міністерство пороку і чесноти".

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