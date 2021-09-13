"Талибан" запретил афганкам учиться с мужчинами: детали

Талибы ввели для студенток дресс-код и пообещали изменить учебную программу.
После захвата власти в Афганистане "Талибан" заявил, что разделит учреждения высшего образования по половому признаку, а также введет для студенток новый дресс-код.
Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает ВВС.
По словам так называемого "министра высшего образования" Абдула Баки Хаккани, девушкам позволят получать образование, однако учиться они должны будут отдельно от юношей. Соответствующие требования также распространятся на начальную и среднюю школу.
Хаккани указал, что студенток обяжут носить хиджаб. Кроме того, новое "правительство" внесет изменения в учебную программу афганских вузов.
Он пояснил, что талибы хотят "создать разумную исламскую учебную программу, которая отвечала бы нашим исламским, национальным и историческим ценностям и, с другой стороны, была в состоянии конкурировать с другими странами".
Заметим, что до захвата власти талибами студентки не обязаны были соблюдать дресс-код, а мужчины и женщины учились в университетах бок о бок. Хаккани не стал извиняться за нововведения.
"У нас нет проблем с отменой смешанной системы образования. Люди — мусульмане, и они примут (новые требования. — Ред.)", — высказался Хаккани.
Некоторые предполагают, что новые правила исключат женщин из сферы образования, так как у университетов нет ресурсов для выделения отдельных классов. Однако новый "министр" настаивает на том, что учительниц достаточно, к тому же, можно найти альтернативу.
"Все зависит от возможностей университета, — сказал он. — Мы также можем использовать учителей-мужчин, чтобы учить через завесы, или использовать технологии".
В период с 1996 по 2001 год, когда в Афганистане руководил "Талибан", женщинам и девочкам запрещали посещать школы и университеты.
В этот раз талибы обещали разрешить женщинам получать образование и работать. Однако после захвата власти 15 августа они попросили всех афганок, кроме сотрудниц сектора здравоохранения, не выходить на работу, пока ситуация с безопасностью не улучшится.
Ранее "правительство" талибов заменило Министерство по делам женщин на "Министерство порока и добродетели".
Напомним:
- Радикальное исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, объявило полный состав нового правительства. Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет.
- Десятки возмущенных действиями "Талибана" женщин вышли на улицы Кабула, скандируя: "Мы хотим равных прав, мы хотим женщин в правительстве". Талибы били протестующих плетьми и палками.
- Члены движения "Талибан" подняли свой флаг над президентским дворцом в Афганистане.
- Радикальное движение "Талибан" обязало девушек, посещающих частные университеты Афганистана, носить абай — традиционные платья, покрывающие все тело, и никабы — головные уборы, покрывающие лицо.
- Талибы запретили женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта.