"Талибан" запретил афганкам учиться с мужчинами: детали

Талибы ввели для студенток дресс-код и пообещали изменить учебную программу.

После захвата власти в Афганистане "Талибан" заявил, что разделит учреждения высшего образования по половому признаку, а также введет для студенток новый дресс-код.

Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает ВВС.

По словам так называемого "министра высшего образования" Абдула Баки Хаккани, девушкам позволят получать образование, однако учиться они должны будут отдельно от юношей. Соответствующие требования также распространятся на начальную и среднюю школу.

Хаккани указал, что студенток обяжут носить хиджаб. Кроме того, новое "правительство" внесет изменения в учебную программу афганских вузов.

Он пояснил, что талибы хотят "создать разумную исламскую учебную программу, которая отвечала бы нашим исламским, национальным и историческим ценностям и, с другой стороны, была в состоянии конкурировать с другими странами".

Заметим, что до захвата власти талибами студентки не обязаны были соблюдать дресс-код, а мужчины и женщины учились в университетах бок о бок. Хаккани не стал извиняться за нововведения.

"У нас нет проблем с отменой смешанной системы образования. Люди — мусульмане, и они примут (новые требования. — Ред.)", — высказался Хаккани.

Некоторые предполагают, что новые правила исключат женщин из сферы образования, так как у университетов нет ресурсов для выделения отдельных классов. Однако новый "министр" настаивает на том, что учительниц достаточно, к тому же, можно найти альтернативу.

"Все зависит от возможностей университета, — сказал он. — Мы также можем использовать учителей-мужчин, чтобы учить через завесы, или использовать технологии".

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В период с 1996 по 2001 год, когда в Афганистане руководил "Талибан", женщинам и девочкам запрещали посещать школы и университеты.

В этот раз талибы обещали разрешить женщинам получать образование и работать. Однако после захвата власти 15 августа они попросили всех афганок, кроме сотрудниц сектора здравоохранения, не выходить на работу, пока ситуация с безопасностью не улучшится.

Ранее "правительство" талибов заменило Министерство по делам женщин на "Министерство порока и добродетели".

Напомним:

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