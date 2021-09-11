Талибан поднял свой флаг над президентским дворцом в Афганистане

Талибан поднял свой флаг над президентским дворцом в Афганистане

В этот день США и мир вспоминают о 20-ю годовщину терактов 11 сентября.

Члены движения "Талибан" подняли свой флаг над президентским дворцом в Афганистане.

Об этом сообщает АР.

Новый "премьер-министр" "Талибана" Мохаммад Хасан Ахунд поднял флаг на церемонии в 11 утра по местному времени, чтобы отметить официальное начало работы временного "правительства", состоящий из 33 членов.

Ранее другой официальный представитель "Талибана" заявил, что черно-белый флаг религиозного ополчения впервые был поднят во дворце в пятницу. Группа боевиков также нарисовала свой баннер на воротах въезда в здание посольства США.

Напомним:

В захваченном "талибами" Афганистане восстанавливают пассажирское авиасообщение. Накануне там впервые после массовой эвакуации вылетел первый коммерческий пассажирский рейс.

Украина эвакуирует еще более полутора сотен граждан из Афганистана

Новости мира: с захваченного Афганистана эвакуировались еще двое украинцев

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку