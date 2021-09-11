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Талибан поднял свой флаг над президентским дворцом в Афганистане

Талибан поднял свой флаг над президентским дворцом в Афганистане

Associated Press

В этот день США и мир вспоминают о 20-ю годовщину терактов 11 сентября.

Члены движения "Талибан" подняли свой флаг над президентским дворцом в Афганистане.

Об этом сообщает АР.

Новый "премьер-министр" "Талибана" Мохаммад Хасан Ахунд поднял флаг на церемонии в 11 утра по местному времени, чтобы отметить официальное начало работы временного "правительства", состоящий из 33 членов.

Ранее другой официальный представитель "Талибана" заявил, что черно-белый флаг религиозного ополчения впервые был поднят во дворце в пятницу. Группа боевиков также нарисовала свой баннер на воротах въезда в здание посольства США.

Напомним:

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