Талибан поднял свой флаг над президентским дворцом в Афганистане

В этот день США и мир вспоминают о 20-ю годовщину терактов 11 сентября.
Члены движения "Талибан" подняли свой флаг над президентским дворцом в Афганистане.
Об этом сообщает АР.
Новый "премьер-министр" "Талибана" Мохаммад Хасан Ахунд поднял флаг на церемонии в 11 утра по местному времени, чтобы отметить официальное начало работы временного "правительства", состоящий из 33 членов.
Ранее другой официальный представитель "Талибана" заявил, что черно-белый флаг религиозного ополчения впервые был поднят во дворце в пятницу. Группа боевиков также нарисовала свой баннер на воротах въезда в здание посольства США.
Напомним:
- В захваченном "талибами" Афганистане восстанавливают пассажирское авиасообщение. Накануне там впервые после массовой эвакуации вылетел первый коммерческий пассажирский рейс.
- Украина эвакуирует еще более полутора сотен граждан из Афганистана