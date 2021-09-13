Горячая девушка Суровцева появилась на паркете "Танцев со звездами" в бикини

Горячая девушка Суровцева появилась на паркете "Танцев со звездами" в бикини

Анна продемонстрировала невероятную фигуру.

Во втором эфире "Танцев со звездами", который посвященный теме любви, на паркете появилась девушка актера и стриптизера Алексея Суровцева — Анна Скворцова.

Так, участник вместе со своей партнершей Марией Колосовой исполнили диско под песню Benny Benassi — Satisfaction. В конце номера к ним вышла избранница звезды в розовом бикини. Аня продемонстрировала невероятную фигуру.

Скворцова — призер чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу.

В результате, пара получила от судей снова наименьшее количество баллов — 12.

Напомним, стриптизер Суровцев вспомнил, как соседи вызвали копов из-за его бурного секса: "Порностудия". Соседи подумали, что актер снимает порно у себя дома.

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