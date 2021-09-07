"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

Исполнять обязанности премьер-министра "Исламского эмирата Афганистан" будет мулла Мухаммад Хасан Ахунд.

Радикальное исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, объявило полный состав нового правительства.

Об этом сообщают во вторник, 7 сентября, в Telegram-канале "Sputnik Афганистан".

В Афганистане завершилось формирование кабинета министров, которое дважды анонсировалось и откладывалось, чтобы сформировать администрацию, приемлемую для мирового сообщества.

Главой правительства "Исламского эмирата Афганистан", как называют талибы захваченную страну, стал мулла Мухаммад Хасан Ахунд. Его первым заместителем — мулла Абдул Гани Барадара, вторым — Абдул-Салам Ханафи.

Главой МВД страны назначен сын одного из лидеров "Талибана" Сираджуддин Хаккани, который возглавляет радикальное крыло движения "Сеть Хаккани".

Министром обороны Афганистана стал сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.

Министерство культуры и информации возглавил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Остальные должности распределены так:

глава МИД — Амир Хан Моттаки,

глава Минобороны — Мохаммад Якуб,

глава Минфина — мулла Еядулла Бадри,

глава Минэкономики — Мохаммад Ханиф,

министр разведки — Абдул Хак Васик,

глава ЦБ — мулла Мохаммад Идрис,

глава Минсельхоза — мулла Абдул-Манан Омари,

глава Министерства границ и племен — Нурулла Нури,

глава Министерства природных ресурсов — мулла Мохаммад Иса Ахунд,

глава Министерства по делам водо- и энергоснабжения — мулла Абдул-Латиф Мансур,

глава Минобразования — Шейх Мавлави Нурулла Мунир.

Все другие сферы деятельности в стране контролировать верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзаде.

Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве Афганистана нет.

Напомним, ранее в столице Афганистана демонстрацию женщин, которые отстаивают свои права, в частности, на участие в правительстве страны, талибы не пропустили к президентскому дворцу.

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