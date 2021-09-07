Владимир Остапчук умилил снимками с детьми от экс-жены

Счастливый отец прогулялся с дочкой и сыном.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно отвел вместе с бывшей женой дочь в школу, поделился новыми снимками со своими детьми.

Владимир Остапчук с дочкой / instagram.com/vova_ostapchuk

Ведущий вышел на прогулку вместе со своими детьми: Эмилией и Эваном-Александром. Они вместе гуляли на детской площадке, дурачились и делали различные фотографии. Ими Владимир поделился в сторис на своей странице в Instagram.

сын Остапчука / instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, что ранее экс-жена Остапчука Елена Войченко была против того, чтобы шоумен принимал хотя бы какое-то участие в воспитании детей. Однако, похоже, бывшие таки нашли компромисс. Владимир все чаще видится с сыном и дочерью. Он даже вместе с Еленой отвел Эмилию в первый класс.

Заметим, буквально несколько месяцев назад Владимир Остапчук обвинял экс-жену в том, что она без его ведома вывезла детей в Умань. Женщина, в свою очередь, ответила бывшему и попросила его прекратить врать. Также она обвинила экса в пиаре на семье.

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко были вместе 15 лет. В октябре 2019-го пара объявила о разводе. В 2020 году ведущий женился на Кристине Горняк.

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