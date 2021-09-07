Volkswagen хочет сдавать в аренду подержанные электрокары: причина в батареях

Компания планирует повторно использовать аккумуляторы с автомобилей.

Volkswagen планирует предложить аренду своих подержанных электромобилей, чтобы сохранить контроль над аккумуляторными батареями.

Об этом сообщает сайт Automotive News.

В компании заявили, что повторная аренда позволит ей перерабатывать аккумуляторы для нового использования, например, в домах и быстрых зарядных устройствах.

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В Volkswagen отмечают, что со временем стоимость автомобиля будет уменьшаться, но цена батареи останется относительно стабильной. Таким образом, они попытаются максимально использовать эти аккумуляторы.

"Срок службы аккумулятора, по нашему мнению, составляет около 1 000 циклов зарядки и около 350 000 км. Следовательно, аккумулятор, вероятно, прожил бы дольше, чем автомобиль, и мы хотим взять его под контроль. Мы не хотим отдавать аккумулятор. Уже есть признаки того, что остатки электромобилей могут быть дороже, чем автомобилей с ДВС, поэтому даже если машина абсолютно никчемная, все равно есть аккумулятор ", — сказала генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс.

Компания планирует сдавать электромобили в аренду на восемь лет, после чего их будут возвращать, аккумуляторы изымут, а остальные части авто переделают на сырье.

Ранее сообщалось, что в Volkswagen дали прогноз, сколько еще продлится дефицит чипов.

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