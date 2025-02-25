Первый в истории: Volkswagen сообщил об "умном" автомобиле — цена и дата выпуска

В совместном предприятии Rivian Volkswagen разработают инновационную электрическую архитектуру, которая станет основой для будущих моделей.

Немецкая автостроительная компания Volkswagen готовит свой первый умный автомобиль к 2027 году. Модель станет флагманской за всю историю автомобильного строительства.

Об этом говорится в сообщении uamotors.

Новое авто (SDV) будет представлять собой не просто новый автомобиль, а полностью управляемую через программное обеспечение модель.

Модель не будет ни Golf, ни T-Roc, а совсем новым автомобилем, который станет доступен в 2027 году.

Известно, что это будет электрический компактный автомобиль с ценой около 20 тыс. евро. Он будет построен на платформе MEB, а затем перейдет на новое поколение архитектуры SSP, что обеспечит полную цифровизацию и масштабируемость. Модель ID.Every 1 будет представлена ​​уже в марте 2025 года.

Как говорится в сообщении, это значительный шаг для рынка автомобилей 2025 года и трансформации электромобилей, что открывает новые возможности для программного тюнинга автомобилей и улучшения взаимодействия с пользователем.

Напомним, ранее был представлен самый дорогой серийный мотоцикл в мире, который стоит, как суперкар.