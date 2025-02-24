Представлен самый дорогой серийный мотоцикл в мире: стоит, как суперкар

Основная причина рекордной стоимости – использование высококачественных материалов и внимание к деталям.

Французский бренд Midual представил новую модель Type 1 Quintessence – самый дорогой серийный мотоцикл в мире. Его стоимость составляет 300 000 евро, что приравнивается к новому суперкара Lamborghini Temerario.

Детали об эксклюзивном байке обнародовали на официальном сайте компании.

Type 1 Quintessence.

Midual Type 1 Quintessence – это спортивный мотоцикл класса street fighter, собираемый вручную по индивидуальному заказу. Стоимость байка втрое превышает цену спортбайка Aston Martin, ранее считавшегося самым дорогим в мире. Изготовление одного экземпляра занимает около 1000 часов.

Основная причина рекордной стоимости – использование высококачественных материалов и внимание к деталям. В конструкции мотоцикла применены полированный алюминий и натуральная кожа премиумкласса, а приборная панель оформлена в стиле роскошных часов.

Для сборки Midual Type 1 Quintessence используют метод точечной сварки, применяемый в аэрокосмической промышленности. Кроме того, мотоцикл отличается необычной конструкцией силового агрегата – его двухцилиндровый оппозитный двигатель расположен поперечно.

Type 1 Quintessence.

1,0-литровый мотор развивает 106 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Масса мотоцикла составляет 239 кг. В его оснащение входят регулируемые амортизаторы Öhlins и тормозная система Brembo, обеспечивающие максимальный комфорт и безопасность на дороге.

Учитывая эксклюзивность производства и высокую стоимость, Midual Type 1 Quintessence станет редким произведением мототехники, доступным только избранным покупателям.