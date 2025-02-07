Эксперты назвали пять проблемных немецких автомобилей, которых следует избегать

Обслуживание этих автомобилей может оказаться очень затратным.

Немецкие автомобили известны своим качеством, но не все модели являются безупречными. Эксперты и механики назвали пять моделей, которые могут вызвать значительные проблемы для владельцев.

Об этом сообщило издание Автотема.

Volkswagen Golf GTI

Этот автомобиль имеет частые неисправности с двигателем и коробкой передач, что может приводить к большим затратам на ремонт. Также водители часто сталкиваются с проблемами управляемости.

Volkswagen Golf GTI

Porsche Cayenne GTS

Хотя этот кроссовер и относится к премиум-сегменту, он имеет слабую трансмиссию и уязвимый двигатель. Запчасти для этого автомобиля дорогие и не всегда доступны.

Porsche Cayenne GTS

Mercedes-Benz CLC

Чаще всего владельцы сталкиваются с проблемами в работе тормозов и застревания рычага переключения передач. Такие неисправности, как правило, удается устранить только в официальном сервисе, что значительно увеличивает расходы на ремонт.

Mercedes-Benz CLC

Audi RS6

Как отмечают эксперты, этот автомобиль можно приобрести по весьма приемлемой цене на вторичном рынке. Предыдущие владельцы нередко отказываются от авто из-за высоких затрат на содержание. В частности, узлы и агрегаты Audi RS6 требуют регулярного и дорогостоящего обслуживания

Audi RS6 / Фото: autoblog.com

Cadillac Catera

Эта модель имеет проблемы со слабым двигателем, ненадежной электроникой и отсутствием характерного для Cadillac качества.

Cadillac Catera

Напомним, ранее сообщалось о том, какие авто были самыми популярными в Украине в 2024 году.

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