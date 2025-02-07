Эксперты назвали пять проблемных немецких автомобилей, которых следует избегать

Обслуживание этих автомобилей может оказаться очень затратным.
Немецкие автомобили известны своим качеством, но не все модели являются безупречными. Эксперты и механики назвали пять моделей, которые могут вызвать значительные проблемы для владельцев.
Об этом сообщило издание Автотема.
Volkswagen Golf GTI
Этот автомобиль имеет частые неисправности с двигателем и коробкой передач, что может приводить к большим затратам на ремонт. Также водители часто сталкиваются с проблемами управляемости.
Porsche Cayenne GTS
Хотя этот кроссовер и относится к премиум-сегменту, он имеет слабую трансмиссию и уязвимый двигатель. Запчасти для этого автомобиля дорогие и не всегда доступны.
Mercedes-Benz CLC
Чаще всего владельцы сталкиваются с проблемами в работе тормозов и застревания рычага переключения передач. Такие неисправности, как правило, удается устранить только в официальном сервисе, что значительно увеличивает расходы на ремонт.
Audi RS6
Как отмечают эксперты, этот автомобиль можно приобрести по весьма приемлемой цене на вторичном рынке. Предыдущие владельцы нередко отказываются от авто из-за высоких затрат на содержание. В частности, узлы и агрегаты Audi RS6 требуют регулярного и дорогостоящего обслуживания
Cadillac Catera
Эта модель имеет проблемы со слабым двигателем, ненадежной электроникой и отсутствием характерного для Cadillac качества.
Напомним, ранее сообщалось о том, какие авто были самыми популярными в Украине в 2024 году.
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