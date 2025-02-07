Женщина шокировала, как раскрыла тайну одержимых целомудрием родителей: что она нашла

Американская писательница и номинантка на Pushcart Prize Виктория Уоддл обескуражила собственной историей сексуального воспитания и разоблачения тайны своих родителей.

Автор рассказала, как родители запрещали пользоваться контрацепцией и как их "одержимость" едва не погубила ее и сестер, пишет Yahoo.

Так, Виктория вспомнила, что ее первый половой акт состоялся перед поступлением в колледж с парнем Митчем, с которым она встречалась в течение 18 месяцев. Католическое воспитание было фактором ее длительного периода девственности, а ее мама предостерегала, что девушка, использующая противозачаточные средства, "грешит тем, что ждет секса".

За пять лет до этого родители автора безжалостно унижали ее старших сестер, когда узнали, что они живут половой жизнью. Их дом разразился криками и лекциями о "типе девушек, которых не хочет ни один порядочный мужчина". Шкафчики девушек регулярно обыскивали.

Виктория вспомнила слова родной матери, которая кричала: "Мне было бы легче, если бы ты не использовала противозачаточные средства и забеременела. По крайней мере, твои намерения были бы добрыми".

Тогда 12-летняя Виктория, отчаянно желая угодить родителям, восприняла их слова как жизнеспособную нравственную позицию.

Когда ей исполнилось 17, неблагополучный брак ее родителей превратился в жестокую, хоть и молчаливую, войну. Отец-развратник часто не возвращался домой до ночи. Мама будущей писательницы настолько похудела, что ее коллеги думали, что она больна раком. Однако она стояла в дверях, когда Митч привозил дочь со свиданий и следила, чтобы она не задерживалась в машине, припаркованной на подъездной дорожке. Женщина начала выворачивать шкафы дочери.

"Я поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе спустя несколько месяцев после своего 18-летия и примерно через месяц после первого полового акта. Я оказалась в списке ожидания студенческого жилья. Поскольку я жила слишком далеко, первую четверть жила в доме состоятельных друзей семьи, а в университет ездила на общественном автобусе. Старшая дочь семьи, Лаура, была старшеклассницей. Я была благодарна ей за то, что она согласилась разделить со мной свою комнату, а также за ее понимание моральной неопределенности. "Я принимаю противозачаточные таблетки, — сказала она. — Ты можешь думать о том, является ли секс правильным или неправильным, но пока ты решаешь, используй противозачаточные средства", — вспомнила Виктория.

В то время нерегулярные менструации Виктории обычно происходили с интервалом около 45 дней, но менструации уже не было более двух месяцев. Через несколько ночей Лаура прокралась на кухню, чтобы опорожнить и вымыть стеклянную банку из-под майонеза. На следующее утро Виктория сделала тест на беременность, который оказался отрицательным.

"У меня не было месячных, пока не закончилась учебная четверть и я не переехала в общежитие. Словно все три отсутствующих месячных накапливались, пока не прорвало дамбу, я проснулась посреди ночи вся в крови. Боясь потревожить свою новую соседку в комнате, я нашла полотенце, не включая свет, и пошла в уборную. В это время в коридоре никого не было, чтобы увидеть мою окровавленную пижаму. Я умылась под одной из душевых леек, разделенных белыми занавесками. Мне приходило в голову множество мыслей: это мог быть выкидыш; я провалила строгий стандарт целомудрия моей матери; мы с Митчем играли в азартные игры с нашим будущим. И все же я не решалась действовать. Митч не хотел покупать презервативы, потому что это было стыдно. Его интерес к девушке, с которой он познакомился на работе, расцвел, и он иногда обращался со мной жестоко, что напоминало поведение моего отца. Несмотря на дисфункцию наших отношений и мою вину, когда я приходила домой и заставала мать, которая обыскивала шкафчики в ванной, мы с Митчем иногда оказывались в постели, когда кто-то из наших соседей по комнате ехал домой на выходные. Я пропустила еще одну менструацию", – рассказала женщина.

Вскоре Виктория все же записалась на лекцию о противозачаточных средствах, что было обязательным условием перед тем, как ей выписали таблетки. В студенческом медпункте она заполнила анкету о своей сексуальной активности, что показалось ей унизительным. После этого группе девушек включили фильм о контрацепции и дали разрешение на пилюли.

"Хотя у меня наконец были в руках таблетки, мне было приказано не начинать их принимать до конца следующей менструации, которая не имела никаких признаков быстрого наступления. Родители Митча уезжали на выходные, так что на следующее свидание мы договорились встретиться в их доме. За пять дней до этого я решила, что ждала достаточно долго. Не зная, когда начнется следующая менструация, но будучи уверенной, что у нас будет секс, я принялась принимать противозачаточные таблетки. Я думала, что это сделает мои месячные регулярными, и мое постоянное состояние тревоги о возможной беременности исчезнет. Когда я встретила Митча в доме его родителей, у нас был типичный день. Поесть, заняться сексом, посмотреть телевизор. Я начала ощущать спазмы внизу живота. Они быстро нарастали. Я пошла в ванную комнату, села на унитаз и из меня вытекла масса крови, тяжелая, полная сгустков, пронизанная волокнистыми нитями", — вспомнила она.

Виктория хотела сказать любимому, что у нее мог случиться выкидыш. Впрочем, Митч не любил говорить о женском теле, отмахиваясь от того, что, по его мнению, имело "гадкий" фактор. Все, что она смогла сказать, это то, что потеряла много крови. Парень посмотрел на избранницу, пожал плечами и вернулся к телевизору.

"Десятилетия спустя я все еще вспоминаю тот момент, мое отрицание реальности. Было очевидно, что привязанность Митча ко мне угасла. Его привлекала прежде всего мое удобство как сексуальной партнерши. Он не был тем, с кем я могла бы вести честный разговор, а тем более с ребенком, и я это знала. Но я продолжала надеяться, что он снова полюбит меня и представляла себе наше общее будущее. В конце концов он был образцом моего отца. Было бы неправдой сказать, что этот день не преследует меня. И я представляю, что если бы кто-нибудь спросил Митча о нем, он не смог бы вспомнить. Но я периодически думаю об этом, зная, что если я случайно прервала беременность, то поменяла ход своей жизни", — поделилась писательница.

Родители американки скончались во время пандемии COVID-19. После смерти папы сестры упаковывали вещи, которые остались в их квартире в доме для пожилых людей. В то время мама уже страдала деменцией. Тогда Виктория нашла коробку с бумагами в глубине шкафа. Там было свидетельство о браке родителей, которое озадачило сестер.

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"Никто из нас никогда его не видел. Сестры заглянули через мое плечо: "18 апреля 1954 года." За четыре месяца до рождения моей старшей сестры. Нам всегда говорили, что наши родители поженились в сентябре 1953 года. Мы все сразу пришли к одному и тому же заключению. Вот почему они поженились в пасторском доме, а не в церкви, наша мама в синем костюме на заказ. "Я такая злая, — сказала моя вторая сестра, заметно дрожа. — Я не шучу, я злюсь". Наши родители были наиболее жестокими к ней, рассказывая, что, переспав с ней, ее парень потом приводил своих друзей, чтобы те занимались с ней сексом у него на глазах. Не было возможности поговорить с матерью об этом. Погрузившись в свою деменцию, она забывала наши имена. Наш сестринский разговор прозвучал. Было ли это просто лицемерием? Думали ли наши родители, что оказывают нам услугу, надеясь пристыдить нас, чтобы мы не делали того, что сделали они? Единственный урок, который я извлекла – это то, что нельзя проявлять инициативу. Вспомнилась старая шутка моей мамы: "Ты можешь съесть яблоко для контрацепции. — До или после? — Вместо", – поделилась Виктория.

Женщина стала учительницей, а затем работала библиотекарем в средней школе. Когда она прочла книгу Пэгги Оренштайн "Девушки и секс", чтобы проверить, подходит ли она для библиотечной коллекции, она не удивилась, когда узнала, что исследования показывают, что подростки, дающие обет чистоты, имеют больше шансов забеременеть, чем те, кто этого не делает.

Наряду с другими информативными изданиями по половому воспитанию Виктория разместила эту книгу в своей библиотеке и написала о ней рецензию в блоге школьной библиотеки, потому что уверена: стыд не является более эффективным методом контроля за рождаемостью, чем он когда-либо был. Автор подчеркнула, что девушки должны знать, что единственное разрешение, которое им нужно – это их собственное.

Напомним, дочь во время уборки узнала правду о своих покойных родителях. Женщина возмущена ложью близких.

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