Бронирование после 1 марта: что изменится для военнообязанных

Многие военнообязанные могут потерять свое бронирование

В Украине до 9 мая 2025 года будет действовать военное положение и всеобщая мобилизация.

Уже с 1 марта 2025 г. в системе бронирования будут действовать нововведения, связанные с обновлением законодательства.

Что нужно знать военнообязанным украинцам о новациях в бронировании – читайте в ТСН.ua.

Правила бронирования с 1 марта

Согласно новому порядку бронирования, предприятие должно было подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года. Впоследствии Кабмин принял решение о продлении действия отсрочок для забронированных работников до 31 марта.

После этого срока могут происходить либо перебронирование, либо снятие отсрочок.

Первая вице-премьер-министр – министерша экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что такое решение приняли Из-за трудностей, которые вызвали российские кибератаки в начале года.

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Предприятия, которые не подадут документы на переподтверждение, лишатся статуса критически важных, а все их работники потеряют бронирование. Те, кто подтвердит "критичность", смогут бронировать работников в год.

По словам члена парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского, необходимость пересмотра критериев возникла, поскольку были замечены случаи злоупотреблений, в частности резкое увеличение работников или снижение заработной платы до минимальной.

В свою очередь заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Коваль рассказала, что для сохранения статуса критически важного предприятия компании должны отвечать ряду новых требований, в частности:

средняя заработная плата должна составлять не менее 20 тысяч гривен в месяц

отсутствие налоговых долгов

Предприятия, получившие статус критичности, будут проверяться центральным органом исполнительной власти или областной военной администрацией в соответствии с определенными критериями. При обнаружении несоответствий статус критичности может быть отменен.

Если окажется, что забронированный работник получает менее 20 тысяч гривен ежемесячно, компанию лишат статуса критически важного. Кроме того, в следующие шесть месяцев компания будет иметь запрет на повторную подачу документов для получения бронирования.

Изменения в критериях для определения критически важных предприятий

С 1 марта в Украине изменятся критерии для определения критически важных предприятий, которые могут бронировать своих работников во время мобилизации.

В указе президента говорится, что компания может получить соответствующий статус, если отвечает по меньшей мере трем из следующих требований:

уплата налогов и сборов – не менее 1,5 миллиона евро за отчетный год;

поступления в иностранной валюте – от 32 миллионов евро в год;

стратегическое значение для государства или выполнение мобилизационных задач;

отсутствие задолженности перед бюджетом;

количество работников – не менее 250 человек;

средняя зарплата – не ниже средней в регионе за предыдущий квартал.

Чтобы получить статус критически важного предприятия, нужно подать заявку и необходимые документы. Оформление будет происходить через приложение "Действие".

В Минэкономики напоминают, чтобы получить статус критически важного предприятия нужно:

Определить профильный орган (Минэнерго, Минцифры, Минагро и т.п.).

Подготовить и подать документы (финансовые отчеты, справки о зарплате и налоговой дисциплине).

Подать заявку в соответствующий орган и дождаться решения (до 10 рабочих дней).

Получить официальное подтверждение.

"Перебронирование" работников предприятий

Предприятия, обновившие статус критичности, могут бронировать работников до 1 апреля, без 72-часовой обработки данных, как это было раньше.

По словам адвоката Марины Бекало, предприятия, имеющие статус критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил, должны быть включены в Единый перечень критически важных предприятий на основании представленного Минэкономики или государственным органом соответствующего сообщения средствами портала "Действие" в произвольной форме.

После этого предприятие может подавать своих работников в списках на бронирование через портал “Действие”. В списках указываются сведения о таком предприятии и военнообязанных лицах.

Алгоритм оформления бронирования работника на портале "Действие":

зайдите в кабинет гражданина;

выберите раздел "Подать заявление";

укажите данные кандидатов для бронирования;

подтвердите, что работник получает зарплату более 20 тысяч гривен;

проверьте вводимые данные и подпишите заявление.

Отсрочка с 1 марта

Для получения отсрочки от мобилизации в Украине в 2025 году военнообязанному необходимо предоставить официальные документы, подтверждающие право на это. При отсутствии таких документов отсрочка не предоставляется.

Изменения в законодательстве также предусматривают новый порядок бронирования работников, который осуществляется Министерством обороны Украины вместо Министерства экономики.

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Некоторым категориям военнообязанных для этого не нужно идти в ТЦК и СП, например отсрочка в "Резерв+" доступна для студентов, лиц с инвалидностью и многодетных родителей.

Начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда рассказал, что для того, чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен принять ряд мер, в частности:

собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации";

лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;

получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Напомним, в Украине мужчины в возрасте 18-24 лет, которые решат вступить на военную службу по контракту, смогут занимать исключительно боевые должности. Какие должности предусмотрены для новобранцев по спецконтракту читайте в материале ТСН.ua.

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