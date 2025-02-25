Кабмин продлил отсрочку для забронированных работников: какая дата

Предприятия получили дополнительное время для подтверждения статуса критичности.

Кабинет Министров принял решение о продлении отсрочок для забронированных работников до 31 марта.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"До 31 марта продолжаем действие отсрочок забронированных работников. Таким образом, предприятия будут иметь время для подтверждения статуса критически важного в соответствии с обновленными критериями, а также для того, чтобы перебронировать свой персонал", – сообщил он.

Шмыгаль признал, что из-за российской масштабной кибератаки на украинские реестры было упущено определенное время для бронирования работников, поэтому власти дают возможность его наверстать.

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"Правительство продолжает переходный период обновления статуса критически важных предприятий до 31 марта, оставляя текущие решения о бронировании действующими. Из-за трудностей, которые повлекли российские кибератаки в начале года, мы продлили возможность как подать документы на обновление критичности, так и перебронировать сотрудников", — отметила первая вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Свириденко отметила, что бронирование – важная составляющая эффективной работы экономики. По ее информации, статус критических имеют 12% предприятий, принесших в 2022-2023 годах 67% доходов всех предприятий в стране.

Как подать заявление на бронирование работников через "Дію"

Авторизоваться на портале "Дію".

Выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление".

Внести нужные данные работников.

Подтвердить уровень их заработной платы.

Проверить и подписать заявку (это должен сделать руководитель предприятия или уполномоченный подписант).

Решение появится в электронном кабинете и приложении "Резерв+". Заявление обрабатывается до 72 часов. Предприятия, обновившие статус критичности, могут бронировать работников до 1 апреля без 72-часовой обработки данных, что значительно ускоряет процесс.

Ранее депутат озвучил, сколько в Украине насчитывается забронированных людей.

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