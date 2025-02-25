Кабмин продлил отсрочку для забронированных работников: какая дата

Предприятия получили дополнительное время для подтверждения статуса критичности.
Кабинет Министров принял решение о продлении отсрочок для забронированных работников до 31 марта.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"До 31 марта продолжаем действие отсрочок забронированных работников. Таким образом, предприятия будут иметь время для подтверждения статуса критически важного в соответствии с обновленными критериями, а также для того, чтобы перебронировать свой персонал", – сообщил он.
Шмыгаль признал, что из-за российской масштабной кибератаки на украинские реестры было упущено определенное время для бронирования работников, поэтому власти дают возможность его наверстать.
"Правительство продолжает переходный период обновления статуса критически важных предприятий до 31 марта, оставляя текущие решения о бронировании действующими. Из-за трудностей, которые повлекли российские кибератаки в начале года, мы продлили возможность как подать документы на обновление критичности, так и перебронировать сотрудников", — отметила первая вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Свириденко отметила, что бронирование – важная составляющая эффективной работы экономики. По ее информации, статус критических имеют 12% предприятий, принесших в 2022-2023 годах 67% доходов всех предприятий в стране.
Как подать заявление на бронирование работников через "Дію"
- Авторизоваться на портале "Дію".
- Выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление".
- Внести нужные данные работников.
- Подтвердить уровень их заработной платы.
- Проверить и подписать заявку (это должен сделать руководитель предприятия или уполномоченный подписант).
Решение появится в электронном кабинете и приложении "Резерв+". Заявление обрабатывается до 72 часов. Предприятия, обновившие статус критичности, могут бронировать работников до 1 апреля без 72-часовой обработки данных, что значительно ускоряет процесс.
Ранее депутат озвучил, сколько в Украине насчитывается забронированных людей.
Читайте также:
- В Украине изменятся критерии для предприятий, которые могут бронировать работников
- 20 тысяч на бумаге: нардеп рассказал, как работает схема фиктивного бронирования на предприятиях
- Бронировали "блатные" предприятия, а не критическую инфраструктуру – громкое заявление нардепа