В приложении "Приват24" произошел массовый сбой: что известно

Пользователи жалуются, что не могут войти в приложение.

Вечером 25 февраля в приложении "Приват24" зафиксирован технический сбой, из-за которого клиенты банка могут сталкиваться с трудностями при использовании приложения.

"Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите позже", — говорится в сообщении в приложении.

С чем связана эта проблема, пока неизвестно. Никаких официальных сообщений о технических затруднениях в "Приват24" от "ПриватБанка" пока не появилось. Информации о плановых работах тоже нет.

Напомним, ранее мы писали о том, почему украинцы массово снимают наличные деньги, риски и альтернативы хранению.

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