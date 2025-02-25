У застосунку "Приват24" стався масовий збій: що відомо

Користувачі скаржаться, що не можуть увійти в застосунок.

Увечері 25 лютого у застосунку "Приват24" зафіксовано технічний збій, через який клієнти банку можуть стикатися з труднощами під час використання застосунку.

"Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть пізніше", - йдеться у повідомленні в застосунку.

З чим пов’язана ця проблема, наразі невідомо. Жодних офіційних повідомлень про технічні труднощі в "Приват24" від "ПриватБанку" поки не з’явилося. Інформації про планові роботи також немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому українці масово знімають готівку, ризики та альтернативи зберігання.

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