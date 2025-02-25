У Рівному натовп заблокував бус ТЦК, щоб "відбити" двох хлопців (відео)

Рівнеський ОТЦК запевнив, що його представники діяли в межах визначених повноважень.

В Рівному – новий скандал під час мобілізаційних заходів. У Мережі з'явилося відео, як натовп людей заблокував бус ТЦК.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

Як передає місцевий паблік "Рівне 1283" з посиланням на очевидців, працівники ТЦК нібито затримали хлопця, у якого були документи про інвалідність.

У Рівному натовп заблокував машину ТЦК

Що кажуть у ТЦК

"Сьогодні в центрі Рівного група невідомих громадян заблокувала автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який виконував заходи оповіщення. Цей інцидент є проявом небезпечної тенденції, яка може мати негативні наслідки для обороноздатності країни", – зазначили в ТЦК.

Рівнеський ОТЦК запевнив, що його представники діють у межах визначених повноважень. Блокування військового транспорту та перешкоджання виконанню службових обов’язків у ТЦК назвали неприпустимими.

Зазначається, що під час інциденту було затримано двох громадян мобілізаційного віку, які не мали оновлених військово-облікових документів та перебували в розшуку за ухилення від мобілізації.

Наразі вони перебувають в одному з РТЦК Рівненської області для оформлення документів на відправлення на проходження базової загальної військової підготовки. За висновками ВЛК, обоє затриманих придатні до проходження служби та не мають жодних обмежень, зазначає Рівненський ОТЦК.

"Оборона країни є спільною справою всіх громадян, і в цей складний час важливо зберігати єдність та діяти в рамках закону. Всі обставини інциденту будуть ретельно проаналізовані, а відповідні органи дадуть правову оцінку діям учасників події", – підсумували у пресслужбі.

Реакція поліції

В поліції повідомили, що за фактом сутички проводять перевірку.

За словами правоохоронців, сьогодні на одній з вулиць Рівного громадяни в кількості орієнтовно 20 осіб вийшли на дорогу та заблокували військовий транспорт.

"Наразі встановлено, що військовослужбовці групи мобільного оповіщення сьогодні виявили двох чоловіків мобілізаційного віку, які не оновили військово-облікові дані та перебували в розшуку. За висновками ВЛК, обоє чоловіків придатні до проходження служби та не мають жодних обмежень", – йдеться в повідомленні.

Після ВЛК чоловіків доправляли до РТЦК для проходження військової підготовки. В цей час на дорозі зчинилася сутичка, тож було викликано працівників патрульної поліції. Поліцейські відсторонювали громадян із проїжджої частини.

"Після того, як мікроавтобус із військовими та чоловіками залишив місце події, конфлікт було вичерпано. В поліції щодо вказаної події зареєстровано кілька повідомлень: проводиться перевірка. Наразі інформація про звернення учасників інциденту до лікарні в поліції відсутня", – зазначили у пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині напали й порізали військового ТЦК, який супроводжував мобілізованого.

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