У Хмельницькому чоловік скоїв самогубство під час ВЛК

У четвер, 13 лютого, в місті Хмельницькому військовозобов’язаний, якого доставили до ТЦК як ухилянта, скоїв самогубство під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницького обласного ТЦК та СП.

У відомстві зазначили, що чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, доставили до ТЦК для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби.

“Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру. На місці, йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги”, - йдеться у повідомленні військового відомства.

В Хмельницькому обласному ТЦК та СП запевняють, що жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося.

“Ситуації, подібні до проходження військово-лікарської комісії, можуть викликати стрес перед невизначеністю чи навіть паніку, але це не привід ухвалювати рішення, які не можна змінити”, - зауважили у відомстві.

Правоохоронці проводять слідчі дії з приводу цього випадку.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва чоловік намагався втекти під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), спускаючись по трубі з шостого поверху.

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