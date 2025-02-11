На Рівненщині "особи мобілізаційного віку" побили працівників ТЦК

Нападники перебувають в розшуку, адже втекли з місця події.

На Рівненщині побили працівників ТЦК під час перевірки в чоловіків військово-облікових документів.

Про це передає Рівненський обласний ТЦК.

"Сьогодні в одному з районів Рівненської області під час перевірки військово-облікових документів особи мобілізаційного віку здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання останніми своїх службових повноважень", – йдеться в повідомленні.

Нападники завдали працівникам ТЦК тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку.

На місце події виїхали додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Життю та здоров'ю військовослужбовців ТЦК наразі нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять необхідні слідчо-оперативні дії.

Нападники перебувають в розшуку, адже втекли з місця події.

Нагадаємо, що сьогодні у Мережі з'явилося відео, як люди у військовій формі силоміць затягують чоловіка до буса на в'їзді до міста Дубно (Рівненської області). Чи пов'язані ці події між собою, або це два різні інциденти — в ТЦК не уточнили.

На Рівненщині люди у військовій формі "пакували" чоловіка до буса

Раніше на Житомирщині поховали 21-річного підривника ТЦК у Рівному.

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