Смерть чоловіка у ТЦК Чернівців: у МОЗ назвали причину

У Чернівцях судмедексперти встановили причину смерті чоловіка у Територіальному центрі комплектування (ТЦК) під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це у коментарі molbuk.ua повідомив очільник державної спеціалізованої установи Чернівецького обласного бюро судовомедичної експертизи МОЗ України Віктор Бачинський.

Результати розтину показали, що чоловік страждав на ішемічну хворобу серця та мав гостру серцеву недостатність.

"Смерть наступила внаслідок острого порушення серцевої динаміки", — сказав він.

Бачинський також додав, що у військовозобов'язаного було ожиріння третього ступеня.

Зі слів представника МОЗ, на тілі померлого не були виявлені тілесні ушкодження.

"Жодних синців, або ударів не було виявлено", — уточнив Бачинський.

Раніше повідомлялося, що на Буковині у ТЦК помер чоловік. Під час проходження військово-лікарської комісії, у чоловіка різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів.

Йому одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак, під час здійснення реанімаційних заходів лікарі констатували смерть чоловіка.