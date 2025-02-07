На Буковині у ТЦК помер чоловік: що відомо

На Буковини у ТЦК загинув чоловік. Наразі проводяться першочергові слідчі дії та заходи, спрямовані на встановлення об’єктивних обставин цього випадку.

Про це повідомила поліція Чернівецької області.

"7 лютого під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Відтак його було запрошено в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, у чоловіка різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів. Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів лікарі констатували смерть чоловіка.

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Тіло чернівчанина направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "природна смерть" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, від початку 2025 року в Україні зафіксовано дев'ять терактів, які сталися поблизу або в приміщенні ТЦК, три випадки були замахами на поліцейських.

Очільник Нацполіції України Іван Вигівський повідомив, що за підривами ТЦК та адмінбудівель поліції стоїть ФСБ Росії, а головна мета ворога – дискредитація ролі ТЦК та правоохоронців у суспільстві.