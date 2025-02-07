На Буковине в ТЦК умер мужчина: что известно

На Буковине в ТЦК погиб мужчина. Проводятся первоочередные следственные действия и мероприятия, направленные на установление объективных обстоятельств этого случая.

Об этом сообщила полиция Черновицкой области.

"7 февраля во время отработки территории обслуживания правоохранители обнаружили в областном центре 32-летнего местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Затем он был приглашен в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии, у мужчины резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Буковинцу сразу начали оказывать к медицинской помощи, а на место происшествия были вызваны медики. Однако во время проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть мужчины.

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Тело черновчанина направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Сведения о происшествии следственные полиции внесли в единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с примечанием "естественная смерть" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, с начала 2025 года в Украине зафиксировано девять терактов, которые произошли вблизи или в помещении ТЦК , три случая были покушениями на полицейских.

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что за подрывами ТЦК и админзданий полиции стоит ФСБ России, а главная цель врага – дискредитация роли ТЦК и правоохранителей в обществе.