За подрывами ТЦК и админзданий полиции стоит ФСБ: в Нацполиции назвали главную цель врага

За подрывами ТЦК и админзданий полиции стоит ФСБ России, а главная цель врага – дискредитация роли ТЦК и правоохранителей в украинском обществе.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский на совместном брифинге с первым заместителем главы СБУ Сергеем Андрущенко.

Он напомнил, что за последнюю неделю в Украине произошел ряд преступлений, связанных с террористическими актами в отношении работников ТЦК и СП, а также полицейских.

Глава Нацполиции отметил, что россияне не оставляют попыток "охотиться" за украинскими силовиками — речь идет и о вербовке людей для совершения преступлений, и о освещении в телеграмм-каналах конфликтов с участием военных ТЦК и СП, которые нацелены на пророссийскую пропаганду и дестабилизацию ситуации в обществе.

"Полицейские, еще с прошлого года, ориентированы на то, что спецслужбы Российской Федерации конкретно охотятся за всеми силами безопасности и обороны, в том числе за полицейскими, и конкретно за Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки", — подчеркнул он.

Глава Нацполиции отметил, что есть совместное понимание вместе со Службой безопасности, что это конкретная атака спецслужб Российской Федерации с целью создать ложное мнение в обществе, дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к Силам безопасности и обороны в нашей стране.

Первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко добавил, что подрыв зданий ТЦК – это одно из направлений разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.

“Пока нет ни одного случая, когда бы мы не нашли исполнителя. В частности, начиная с 2024 года совместно с Национальной полицией Украины установлено 497 человек, совершавших противоправные преступления”, — подчеркнул он.

Спикеры рассказали, что исполнителей терактов спецслужбы РФ вербуют через мессенджеры и интернет-сообщества, обещая "быстрый" заработок. На сотрудничество чаще соглашается молодежь, безработные или люди, ведущие асоциальный образ жизни. Однако вместо желаемых средств исполнители получают суровое наказание, в том числе и пожизненное лишение свободы.

Напомним, с начала 2025 года в Украине зафиксировано 9 терактов, которые произошли вблизи или в помещении ТЦК, три случая были покушениями на полицейских.

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