Контрразведчика ФСБ нашли мертвым в здании Минобороны РФ: детали

В центре Москвы, в здании Минобороны РФ, найден убитым сотрудник ФСБ Владимир Фещенко. Инцидент произошел в ночь на 13 января в здании по улице Ольховской, 25, где расположены подразделения Минобороны и ФСБ Московского военного округа.

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на ссылку на правоохранительные органы.

"Тело Владимира Фещенко было обнаружено в здании в центре Москвы. Предварительно он был убит", — говорится в сообщении.

Старший лейтенант ФСБ Владимир Фещенко привел к себе на работу товарища, с которым служил на Дальнем Востоке. Фещенко сообщил родственникам, что задержится, но был найден на рабочем месте мертвым с глубокой раной на лбу. Владимир Фещенко был наследственным спортсменом, чемпионом по гиревому спорту, и служил в ФСБ после службы на Дальнем Востоке.

Сообщается, что подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Основной версией является убийство по неосторожности, выстрел мог быть произведен во время ссоры двух мужчин.

Напомним, в Москве взорвали авто "жирного" российского генерала и военного преступника.

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