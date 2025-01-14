Экс-командир ВСУ предлагает привлечь полицию вместо 18-летних к обороне Украины

По его убеждению, у сотрудников полиции уже есть необходимые навыки обращения с оружием, что позволяет быстрее подготовить их к боевым действиям.

Константин "Дед" Прошинский, бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ, выразил мнение, что привлечение полицейских в оборонные задачи может стать эффективной альтернативой отправке на фронт молодых 18-летних призывников.

Об этом он сказал во время эфира "Вечер.LIVE".

По его убеждению, у сотрудников полиции уже есть необходимые навыки обращения с оружием, что позволяет быстрее подготовить их к боевым действиям. Прошинский считает, что из полицейских можно создать несколько новых бригад, которые значительно усилят обороноспособность страны.

"Можно сделать отличную замену — с 18 лет ребята идут учиться в полицию, проходят курсы, 3 месяца или пол года, занимают места полицейских, а из полицейских обученных создаются, например, 15 новых бригад, которые могут очень сильно помочь", — предлагает военный .

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Прошинский добавил, что он лично против того, чтобы бросать в бой 18-летних. Также считают и его коллеги.

Напомним, западные партнеры снова начали обсуждать вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Верховная Рада имеет другое видение, а президент Владимир Зеленский отмечает, что на фронте нужно больше оружия.