Что будет победой Украины в войне: историк описал две формулы

Максимальной победой Украины было бы доведение России до состояния, когда она больше не сможет или не захочет воевать.

У Украины в войне будет две формулы победы – минимум и максимум. Минимум – выход из этой войны в тех границах, в которых удастся, и войти в ЕС, сохранив потенциал Украины, людей.

Такое мнение историк, профессор Украинского католического университета (УКУ) Ярослав Грицак выразил в интервью "Главкому".

Грицак убежден, что президент России Владимир Путин не может остановить войну, ведь вся его страна переведена в военные рамки.

"Он может только пойти на переговоры, потому что он перевел всю Россию на военные рамки. Слишком большая энергия внутри России, это может взорваться. И Путин это знает. В экономике военные рамки, в обществе военные рамки, в пропаганде военные рамки, очень тяжело выйти из этого состояния", – рассказал историк.

По его мнению, если война надолго, то победой Украины будет доведение России до состояния, когда она больше не сможет или не захочет воевать.

"Эта война быстро не закончится хотя бы потому, что Путин хоть запустил сам механизмы войны, но остановить его сам не сможет. Если эта война надолго, то исходим из того, что победа Украины – это доведение России до того состояния, когда она больше не сможет или не захочет воевать. Условно говоря, к коллапсу России", – объяснил профессор УКУ.

Он добавил – неизвестно, когда будет эта победа, но точно не в 2025 году.

"Эта победа опять же может быть в 2028-2030 годах. Но это если мы говорим исключительно о нашей войне. И это будет победа — максимум. Мы сейчас к ней сразу одним шагом не придем", — указал Грицак.

По его словам, большинство экспертов считают, что Россия при Путине имеет короткое будущее. Но неизвестно, о каком именно количестве лет может идти речь.

Историк подчеркнул, что победа Украины минимум – выход из войны в тех границах, в которых удастся, вступление в ЕС, сохранение потенциала и людей.

"Есть также промежуточная победа, победа минимум. И победа – это выйти из этой войны в тех границах, в которых удастся, и войти в ЕС, максимально насколько сможем, сохранив потенциал Украины, людей. То есть не будет одной формулы победы. Будет формула победы минимум, победы максимум. Мы должны идти к победе максимум через победу минимум. Потому что по большому счету поражение Украины – это исчезновение Украины с карты мира. Вот это будет поражением и победой Путина. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло", – рассказал профессор.

Он акцентировал, что в то же время для Украины важнее не территории, а люди: их будущее и где они будут его реализовывать. Грицак убежден, что "Украина должна быть частью чего-то большего, в частности ЕС".

К слову, осенью 2024 года командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса заявил, что окончание войны и потеря при этом половины Украины не будет победой, а лишь временем перед слудующей войной.

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